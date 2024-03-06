Çorum Belediyesi, şehrin estetiğinin öne çıkması ve silüetinin güzelleşmesine yönelik yeni adımlar atılacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yeni dönemle ilgili projelerini kamuoyuna açıkladı. Halkın ve şehrin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte 41 proje hazırlayan Başkan Aşgın “Estetik Şehir Çorum” başlığı altında şehrin görünümünü değiştirecek çalışmaları yeni dönemde hayata geçireceklerini açıkladı.

GAZİ VE İNÖNÜ CADDESİNDE DIŞ CEPHELER STANDART OLACAK

Başkan Aşgın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Belediyecilik vizyonumuz gereği, şehir estetiğinin öne çıkması ve silüetinin güzelleşmesi için ilk dönemimizde olduğu gibi yeni dönemimizde de güçlü adımlar atacağız. Şehir merkezinde yer alan binaların dış cepheleri ve tabelaların bir standarda kavuşturulması ve görüntü kirliliği oluşturan unsurların bertaraf edilmesi ile şehir merkezimiz Çorum’a yakışır bir görünüm kazanacak” dedi.

Başkan Aşgın, Gazi ve İnönü Caddelerini kapsayan şehir merkezi cephe sağlıklaştırma projesini, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi Kavşağından eski Emniyet Müdürlüğüne kadar olan kısımda uygulayacaklarını belirtti.

KÜLTÜR YOLUNDA CEPHE SAĞLIKLAŞTIRMASI YAPILACAK

Çorum Belediyesi kültür yolunda da cephe sağlıklaştırması yapacak. Başkan Aşgın, S¸eyh Eyüp Sokak’ta 46 yapının cephe sağlıklaştırmasını yapacaklarını açıkladı. S¸eyh Eyüp Sokağı tarihi kent kimliğine uygun bir görünüm kazandıracakları ifade eden Başkan Aşgın, “Kültürel kimligˆin korunması, estetik sokak mimarisinin ortaya çıkarılması, tarihi kültür yolunun günümüze tas¸ınması için Tarihi Kültür Yolu projemizin ilk aşamasını S¸eyh Eyüp Sokak’ta tamamlamıştık. Yeni dönemimizde tarihi yoldaki 46 yapının cephe sağlıklaştırmasını yaparak tarihi kent kimliğine uygun bir görünüme kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

“ARASTAYI ÇORUM’UMUZA YAKIŞIR HALE GETİRECEĞİZ”

Yeni dönemde tarihi arastanın çehresini değiştirmeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Aşgın, “İlk iki etapta çalışmaları başarıyla tamamladık. Yeni dönemimizde de arastada cephe sağlıklaştırma çalışmalarımız büyük bir hızla devam edecek. Altyapı ve üstyapısıyla Arastayı tarihi dokuya uygun olarak Çorum’umuza yakışır hale getireceğiz” dedi.

Başkan Aşgın, 3. etap kapsamında 101 parselde, 4. etapta ise 248 parselde olmak üzere toplam 349 parselde çalışma yapacaklarını açıkladı.

ŞEHİR GİRİŞLERİ GÜZELLEŞECEK

Çorum Belediyesi, “Estetik Şehir Çorum” projeleri şehir girişlerini de güzelleştirecek. Şehir girişlerine kent mobilyaları, peyzaj çalışmaları, cephe sağlıklaştırma gibi çalışmaların yapılacağını açıklayan Başkan Aşgın, “Şehir girişlerindeki görüntü kirliliğini, yapacağımız cephe iyileştirmeler ve düzenlemeler ile ortadan kaldırıp şehir girişlerini Çorum’a yakışır hale getireceğiz” şeklinde belirtti.