Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çorum’da yapılan sağlık çalışmalarının değerlendirilmesi için basın toplantısı düzenlendi.

Sağlık çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Sorunlar ve cevaplar ifade edilirken aklıma bizim ulaşım hizmetlerindeki toplu ulaşım geldi. Hergün biz 40 – 50 bin kişiyi taşıyoruz. Yerel Medyada haberlerde toplu ulaşımla ilgili olumsuz haberler. Yani orda 40 bin kişiyi taşıdığımız günlük taşıdığımız ortamda şoförlerimiz asık surat yapmış. Ama biz o gün 40 bin kişi taşımışız ve 10 tane olumsuzluk olmuş olabilir. Sorunumuz olmasın onun için çalışıyoruz. Belli ki bir sorun var. Bu sorun yapılan güzelliklerle karşılattırdığımız zaman, iyi çalışmalarla karşılaştırdığımız zaman çok az bir kısmında olumsuzluk var. Biz basına işini öğretemeyiz. Ama herkes insan yani 8 milyon muayenede bin tane aksamış iş olabilir. Ama sorunları dile getirip yapılan iyi işleri de yansıtmazsak. Şehrimizdeki sağlık alanında çalışan insanlarımızın motivasyonu açısından sıkıntı olur. Biz doktor, personel ve oradaki arkadaşlarımızla zaman zaman konuşuyoruz. Olumsuz haber, olumsuzluğu çıkaranların umurunda değil belki ama orada can hıraş çalışan çalışanları çok üzüyor” dedi.

Başkan Aşgın, “Değerli Sağlık İl Müdürümüz ile tüm talepleri masaya yatırarak acaba hangi katkıyı veririz düşüncesindeyiz. Elimizden gelenin en güzeli şekilde katkı vermeye devam edeceğiz. Yapılanlar anlatıldı.Bunların ön plana çıktığı sağlıklı bir yaşam diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Program sonunda sağlık çalışmalarına verdiği destekten dolayı Halil İbrahim Aşgın’a İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir tarafından tablo takdim edildi.