PFDK bahis oynadığı belirlenen futbolcuların cezalarını açıkladı.

Çorum FK'da 6 futbolcu 9 ay ile 45 gün arasında hak mahrumiyeti cezası aldı.

Cezaların açıklanmasının ardından Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu yönetimi acil toplama kararı aldı.

Şampiyonluk yolunda çok önemli futbolculardan bazılarının ceza alması nedeniyle Başkan Korkmazoğlu yarın yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, durum değerlendirmesi yapacak.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 13.11.2025 tarih ve 27 sayılı toplantısında FDT’nin 57. Maddesi uyarınca Kurula sevk edilen sporcularımız hakkındaki verilmiş olan kararlar neticesinde; son durum değerlendirmesi yapmak ve bu konu hakkındaki değerlendirmeleri yapmak için başkan ve yönetim kurulu yarın bir araya gelecektir." denildi

Çorum FK'da Eren Karadağ 9 ay, Atakan Cangöz 6 ay, Hasan Hüseyin Akınay 3 ay, Arda Hilmi Şengül 3 ay, Kadir Seven ve Üzeyir Ergün 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.