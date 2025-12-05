Çorum Belediyesi, özel bireylerin sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlik çerçevesinde, Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören özel bireyler, Arca Çorum FK ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçını tribünden takip etti.

Eğitmenleri eşliğinde stada götürülen özel bireyler, karşılaşmayı büyük bir heyecan ve coşkuyla izledi.