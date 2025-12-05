Dünya Şampiyonu olan İşitme Engelliler Milli futbol takımı teknik direktörü hemşehrimiz Ramazan Karacif kaleçi antrenörü Mehmet Bala ile birlikte Futbol Federasyonu Teknik Direktör Eğitimcisi ve Teknik adam İsmet Kamak, Çevre ve Şehircilik ile İklik Değişimliği Bakan Müşavini Zeki Gül’ü ziyaret etti.

Geçtiğimiz ay içinde yapılan Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonasında zorlu rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğu kazanan milli takım Teknik Direktörü Ramazan Karacif Zeki Gül’ü ziyaretinde şampiyonluk hakkında bilgiler verdi ve destekleri için teşekkür etti.

Zeki Gül ise Ramazan Karacif yönetimindeki milli takımın kazandığı Dünya Şampiyonluğundan dolayı tebrik etti. Gül, milli takımın Dünya Şampiyonası olmasının yanında Teknik Direktörlüğünü hemşehrilerinin yapmasının aynı bir gurur olduğunu belirterek hem şampiyonlukları için hem de ziyaretleri için teşekkür etti.