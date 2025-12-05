İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda bahis soruşturması kapsamında 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan Çorum FK futbolcusu Eren Karadağ, yeni dalgada gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 46 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.

Aralarında Zorbay Küçük, Ahmet Çakar, Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş gibi ünlü isimlerin de yer aldığı 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İşte hakkında gözaltı kararı verilen tüm isimler:

1. Abdulsamet Burak – Futbolcu (Kayserispor)

2. Abdurrahman Bayram – Futbolcu (Sakaryaspor)

3. Ahmet Abdullah Çakmak – Futbolcu (Sivasspor)

4. Alassane Ndao – Futbolcu (Konyaspor)

5. Arda Türken – Futbolcu (Sakaryaspor)

6. Bartu Kaya – Futbolcu (Amedspor)

7. Cengiz Demir – Futbolcu (Hatayspor)

8. Emircan Çiçek – Futbolcu (Pendikspor)

9. Ensar Bilir – Futbolcu (Boluspor)

10. Eren Karadağ – Futbolcu (Çorumspor)

11. Erhan Çelenk – Futbolcu (Serikspor)

12. İsmail Kalburcu – Futbolcu (Boluspor)

13. İzzet Furkan Malak – Futbolcu (Göztepespor)

14. Kadir Kaan Yurdakul – Futbolcu (Manisaspor)

15. Kerem Yusuf Sirkeci – Futbolcu (Karagümrük)

16. Metehan Baltacı – Futbolcu (Galatasaray)

17. Muhammed Furkan Özhan – Futbolcu (Erzurumspor)

18. Oktay Aydın – Futbolcu (Amedspor)

19. Orkun Özdemir – Futbolcu (Boluspor)

20. Salih Malkoçoğlu – Futbolcu (Trabzonspor)

21. Samet Karabatak – Futbolcu (Manisaspor)

22. Tolga Kalender – Futbolcu (Bandırmaspor)

23. Uğur Adem Gezer – Futbolcu (Amedspor)

24. Uğur Kaan Yıldız – Futbolcu (Göztepe)

25. Yunus Emre Tekoğul – Futbolcu (Sakaryaspor)

26. Yusuf Özdemir – Futbolcu (Alanyaspor)

27. Yücel Gürol – Futbolcu (Adana Demirspor)

28. Cüneyt Semirli – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

29. Ümit Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

30. Koray Şanlı – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

31.Faruk Can Genç – Ümraniyespor – Giresunspor konusu (Vanspor)

32. Cenk Sarıtaş – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

33. Gamze Neli Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

34. Ahmet Okatan – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

35. Gürhan Sönmez – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

36. Mehmet Emin Katipoğlu – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

37. Volkan Erten – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

38. Şahin Kaya – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

39. Zorbay Küçük – Hakem (MHK Raporu)

40. Murat Sancak – Eski Adanademirspor Başkanı

41. Metin Korkmaz – Adanademirspor Başkanvekili

42. Emrah Çelik – Antalyaspor Kulübü Yöneticisi

43. Mert Hakan Yandaş – Futbolcu (Fenerbahçe)

44. Ersen Dikmen – Mert Hakan Yandaş için bahis oynayan kişi

45. Ahmet Çakar – Spor yorumcusu – Eski hakem

46. Hayriye Arzu Çakar – Ahmet Çakar'ın eşi (Eski doktor)