Altınordu alt yapısından yetişen Beşiktaş ve Göztepe de forma giyen ilk profesyonel imzayı Çorum FK’da atan Kerem Pala yeniden profesyonem olarak Fethiyespor’a transfer oldu.

Çorum FK’da üç sezon forma giyen ve bir sezon Ispartaspor, Karşıyaka ve Ofspor takımlarında kiralık olarak forma giyen Kerem Pala son olarak Kırıkkale, Gümüşhanespor ve Çankaya FK takımlarında kiralık olarak forma giyen Kerem Kapa geçen sezon Bulvarspor takımında forma giydikten sonra amatöre dönerek Turgutluspor’da forma giymeye başladı. Pala bu dönemde çıkan amatör transfer izninin ardından Fethiyespor’a trünsfer olan Kerem Pala ligde hafta sonu oynanan Bursaspor maçında yeni takımında forma giydi.