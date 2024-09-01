Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Sakaryaspor maçının ardından maraton tribününde bulunan taraftarlara giderek taraftara seslendi.

Başkan Yalçın'a konuşması esnasında bazı taraftarlar maraton tribün bilet fiyatlarının yüksek olduğunu söylediler.

Taraftarın bunu dile getirmesi üzerine Başkan Yalçın, ‘Ne yapayım bedava mı yapayım’ dedi.

Taraftarların indirim istemesi üzerine Yalçın ‘Tamam o zaman bir daha ki maç maraton tribün biletlerini 100 lira yaptım ancak o maçta bu tribünü dolu görmek istiyorum’ diye konuştu.