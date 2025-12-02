Arca Çorum FK Yönetimi bahis soruşturması kapsamında değişik cezalar alan altı futbolcusu ile ilgili kararı bu hafta içinde açıklayacak.

Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Arca Çorum FK futbolcularından Kadir Seven ve Üzeyir Ergün 45’er gün, Hasan Hüseyin Akınay ve Arda Hilmi Şengül’ü üç ay Atakan Cangöz’a altı ay, Eren Karadağ’a ise dokuz ay hak mahrumiyeti cezası verilmişti.

Bu cezalar üzerine Çorum FK yönetimi bu futbolculara izin vermiş ve tahkim kurulu kararının bekleneceğini açıklamıştı.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun göreve gelmesinin ardından bu altı futbolcu antrenmanlara katılmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz hafta içinde Tahkim Kurulu yapılan itirazları sonuçlandırdı ve tüm futbolcular cezaların onadı.

Cezaların onanmasının ardından Çorum FK yönetiminin bu altı futbolcu ile alacağı karar merak konusu oldu.

Çorum FK Sportif Direktörü Mustafa Soley ile bazı yöneticilerin bugün Ankara’da Başkan Baran Korkmazoğlu ile bir araya gelerek bu konudaki kararı vermesi bekleniyor.

Kırmızı Siyahlı kulüpte 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan iki futbolcu ligin ikinci yarısında forma giyebilecekler. Bu iki futbolcunun takımla devam etmesi diğerleri ile alınacak karar yönetimin yapacağı görüşme sonunda belli olacak.