Arca Çorum FK’da sakatlıkları nedeni ile uzun süredir forma giyemeyen futbolculardan Geraldo salonda çalışmaya devam ederken Aleksiç ise takımdan ayrı olarak sahada düz koşuya başladı.

Bu sezon bir tek İstanbulspor maçında ilk 45 dakika oynayan ve yeniden sakatlanarak henüz kırmızı siyahlı formayı giyemeyen Geraldo yine salonda çalışmaya devam ediyor.

Sağ alt adalesinden sakatlanan ve uzun süren tedavi sürecinin ardından takımlara çalışmalara başlayan Geraldo aynı hafta içinde bu kez sol alt adalesinden sakatlandı. Çekiler MR sonunda tedavi sürecine başlanan Geraldo salonda çabukluk ve kuvvet çalışması yaparak adalesini güçlendirmeye çalışıyor.

İki hafta önce antrenmanda sakatlanan ve tedavi olmak için ülkesine giderek orda özel doktorunda muayene olarak tedavisini yaptıran Aleksiç ise hafta sonu Çorum’a geldi.

Aleksiç’in tedavi sürecini büyük oranda tamamladığı ve takımdan ayrı olarak sahada düz koşu yapmaya başladığı öğrenildi. Aleksiç’in bu hafta olmasa da gelecek hafta Sivasspor maçına kadar takıma katılması bekleniyor.