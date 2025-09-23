Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, ilçede öğrenim gören öğrencilere forma hediye etti.

Çetinkaya, yeni eğitim öğretim yılı kapsamında Mustafa Kemal İlkokulu, Şehit Murat Alıcı Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu, İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, Dodurga Belediyesi amblemli formaları öğrencilere dağıttı.

İlçede öğrenim gören 400 öğrenciye sürpriz yapan Çetinkaya, çocuklara her dönemde destek olmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Çocuklarımızın sağlıklı birey olarak yetişmelerini sağlamak, onlara sahip çıkmak bizlerin en asli görevidir. Sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru ise Çetinkaya'ya teşekkür etti.