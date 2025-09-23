CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Ziraat Odası’nı ziyaret etti.

Ekim sezonu öncesi Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ile görüşen Tahtasız, çiftçilerin durumu ile ilgili bilgi aldı.

Ziyaret ile ilgili bir açıklama yapan Tahtasız, "Ekim zamanı yaklaşıyor. Çiftçi kara kara düşünüyor." dedi

Mazotun 50 lirayı geçtiğini, buğday tohumu fiyatları 25 lirayı bulduğunu ve DAP gübresinin tonunun 35 bin lira olduğunu aktaran Tahtasız, çiftçinin maliyetinin geçen yıla göre yüzde 50’ye varan oranda arttığına dikkat çekti.

Buğdayın arpanın para etmediğini dile getiren Tahtasız; "Patatesin, soğanın yüzüne bakan olmadı tarlada kaldı. Nisan ayında yaşanan zirai son felaketinin paraları henüz çiftçilerin hesaplarına yatmadı. Buğday, arpa, ayçiçeği kuraklıktan etkilendi. TARSİM sigortası olmayanlara ödeme yapılmıyor. Çiftçimiz canından bezmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Tarım ülkesi Türkiye’nin dışa bağımlı hale geldiğini belirten Tahtasız;

"Türk çiftçisi ne ekerse eksin dert biçiyor. Derdini dinleyen de yok çözüm için adım atan da yok. Türkiye’yi yeniden tarım ülkesi yapacağız. Tarım kanununda belirtilen milli gelirin yüzde 1’ini çiftçimize destek olarak vereceğiz. Gülmeyi unutan çiftimizin yüzünü yeniden güldüreceğiz." dedi