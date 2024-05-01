İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci'nin, kurumda mali disiplin sağlanana kadar makam aracı tahsis edilmeyeceği kararını aldığı bildirildi.

Başkan Çizikçi, İskilip Belediyesi'ne kiralanan makam aracının 60 bin lira tutarındaki son faturasını ödemezken, kurumda mali disiplini kontrol altına alana kadar Belediye Başkanı makam aracı tahsisini kaldırdı.

MALİ TABLOYU AÇIKLADI

Bu arada İskilip Belediyesi kurumsal internet sitesinden 1 Nisan 2019 Mali Durum Tablosu, 2019-2024 Yılları Arası Bütçe Gelir-Gider Dengesi Gösterir Tablo, 1 Nisan 2024 Mali Durum Tablosu, Belediye araç parkındaki mevcut araçlar hakkındaki bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

İskilip Belediyesi'nin borçlarının TL olarak yapıldığı, döviz cinsinden herhangi bir borcu bulunmadığı ifade edildi.