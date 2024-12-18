Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet Sen) Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız’ı ziyaret etti.

Başkan İsbir, Genel Başkan Ali Yıldız’ı makamında ziyaret ederek hemşehrisini burada görmenin memnuniyetini dile getirerek başarılar diledi. İsbir, ayrıca ilçe ve bağlı köylerinde din hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Başkan İsbir, ziyaretinde Ali Yıldız’a göstermiş olduğu ilgi ve alaka için teşekkür ederek yöresel çanta ve çorap hediye etti. (Haber Merkezi)