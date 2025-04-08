Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Ortaköy İlçesi Oruçpınar köyüne baz istasyon kurulmasını sağlayan ve vatandaşların mağduriyetini gideren Vali Ali Çalgan’a teşekkür etti.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir yaptığı açıklamada, “İlçemize bağlı Oruçpınar Köyünden vatandaşlarımızın ve muhtarımızın köyde cep telefonlarının çekmediği ve mağduriyet yaşadıklarını söylemesine üzerine bizde konuyu gerekli yerlere taşıdık ve Sayın Valimiz Ali Çalgan’a konuyu ilettik. Ve sorun derhal çözüme kavuştu ve bölgemizde cep telefon sinyalinin ulaşmadığı nokta kalmadı” dedi.

Başkan İsbir, baz istasyonu sorununun çözüme kavuşmasında gösterdiği katkılardan dolayı Vali Ali Çalgan’a ve ekibine teşekkür etti.