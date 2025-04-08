Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, mecliste gündem dışı yaptığı konuşmada semt pazarlarında denetimlerin sıklaştırılması konusuna değindi.

Kadir Gecesinin olduğu gün esnafın gecesini kutlamak üzere semt pazarına gittiğini ancak burada vatandaşların şikayeti üzerine denetim yaptığını belirten Başkan Aşgın, ancak bazı sorunları tespit ettiklerini belirtti.

“Pazarlarla ilgili hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çorum'da biz bunu titizlikle uyguluyoruz ve uygulayacağız” diyen Başkan Aşgın, “Çorum pazarlarında yaşanan bazı sorunları tespit ettik ve bunların çözümü için kararlıyız. Öncelikle şunu açıkça söyleyeyim: Pazarlarda aldatmaya, vatandaşımızı yanıltmaya asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Pazarlarda tezgah düzeni, fiyat etiketlerinde şeffaflık ve bağırarak satış konusunda son derece dikkatli olacaklarını kaydeden Başkan Aşgın, “Birinci mesele, tezgah düzeni. Gördüğünüzü alacaksınız, ön başka arka başka olmayacak. En büyük problemlerden biri, kaliteli ürünü öne koyup, arkaya düşük kaliteli malzemeleri saklamak. Buna izin vermeyeceğiz. Şeffaflık esas olacak. İkinci mesele, fiyat etiketleri. Pazarda fiyatların yarım kilo veya 250 gram olarak yazıldığını gördük. Böyle bir şey yok. Fiyatlar kilogram bazında yazılacak. Vatandaşımız ister yarım kilo alır, ister 250 gram, isterse 3 kilo. Ama fiyatlar net olacak, aldatmaya yer olmayacak.

Üçüncü mesele, bağırarak satış. Çorum pazarlarında bağıra çağıra satış yapma devri bitiyor. Hemşehrimiz pazara gelmiş, geziyor, ne alacağına kendi karar verir. Kimseyi rahatsız edecek şekilde bağırarak müşteri çekmeye çalışmak yasak olacak.

Dördüncü mesele, satış miktarı kısıtlaması. Vatandaşımız “yarım kilo ver” diyor, pazarcı “biz yarım satmıyoruz” diyor. Böyle bir şey yok. İnsanlar tek başına yaşıyor olabilir, evine ihtiyacı kadar almak isteyebilir. Kimseyi zorla bir kilo almaya mecbur bırakmak yok. Pazarlarımızda isteyen istediği kadar alışverişini yapabilecek.

Bu dört konu bizim için önemli ve denetimlerimizi sıklaştıracağız. Esnafımızın helal kazanç elde etmesini istiyoruz. Esnaf, esnaflığını bilecek. İşini hakkıyla yapan, alın teri döken esnafımızın başımızın üstünde yeri var. Ama pazarcı kılığına girmiş, aldatma peşinde koşanlara en sert mücadeleyi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Bir pazarcının domatesleri dökmesi olayına da değinen Başkan Aşgın, “Bakın, geçtiğimiz günlerde Çorum pazarında bir pazarcının domatesleri çöpe dökmesi hepimizin içini sızlattı. Bu kabul edilemez. Ticaret Bakanlığımız da gerekeni yaptı, ilgili pazarcıya ve hal esnafına ağır cezalar kesti. 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında değişen para cezaları uygulandı. Biz de Çorum Belediyesi olarak bu tür fırsatçılara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 27. maddesi gereğince ilgili tezgâh tahsislerinin iptal edilmesi için gerekli işlemler encümene sunulmuştur. Belediyemiz, vatandaşlarımızın haklarını koruma noktasında hassasiyetle hareket etmekte olup, bu tür usulsüzlüklerin önüne geçmek adına denetimlerini artırarak sürdürecektir. Çorum halkının haklarını korumak adına hem pazar yerlerinde hem de diğer satış noktalarında kapsamlı denetimler gerçekleştirilecek ve gerekli tüm yasal işlemler titizlikle uygulanacaktır.

Vatandaşlarımız, pazar alanlarında karşılaştıkları herhangi bir usulsüzlük ve haksız uygulamayı belediyemiz zabıta ekiplerine veya 153 Alo Zabıta hattına bildirebilirler.

Sivil toplum kuruluşlarımız, esnaf odalarımız, Ticaret ve Sanayi Odamız da sesini yükseltmeli. Biz işinin hakkını veren esnafımızın yanındayız, ama hile yapanların karşısındayız. Aldatanlara müsaade etmeyeceğiz. Çorum pazarlarını daha adil, daha güvenilir hale getirmek için mücadelemize devam edeceğiz.

Öte yandan, bu konuyu siyasi malzeme haline getiren ve belediyemizi sadece siyasi hesaplarla eleştirenleri esefle kınıyoruz. Çorum Belediyesi, halkın menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devam edecek ve bazı siyasi çevrelerin hiçbir art niyetli söylemi bizleri bu yoldan alıkoyamayacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.