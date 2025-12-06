Çorum'un Bayat ilçesinde ilçe belediye başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Sebze Pazarı’nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçenin nabzının en canlı tutulduğu noktalardan biri olan pazaryerinde Başkan Ünlü, hem esnafın sorun ve taleplerini dinledi hem de vatandaşlarla sohbet ederek değerlendirmelerde bulundu.

Pazaryerindeki ürün çeşitliliğini, fiyat dengelerini ve genel işleyişi yerinde inceleyen Ünlü, esnafın günlük faaliyetleri sırasında karşılaştığı ihtiyaçları ve beklentileri birebir not aldı. Vatandaşların belediye hizmetlerine ilişkin taleplerini de dinleyen Ünlü, yerel yönetim olarak sahadaki ihtiyaçlara hızlı ve etkin çözümler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Başkan Ünlü, Bayat’ın ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olan pazar kültürünün korunması ve güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, “Hemşehrilerimizin memnuniyeti, esnafımızın huzurlu bir şekilde işini yapabilmesi bizim için önceliktir. Bu doğrultuda sahadaki incelemelerimizi aralıksız sürdürüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.