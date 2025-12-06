Muş'a bağlı Korkut'ta silahını temizlerken tabancasının ateş alması sonucu başından yaralanan Çorumlu Jandarma Üsteğmen Ali Kablan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Korkut İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Üsteğmen Ali Kablan, silah temizliği yaptığı sırada tabancasının ateş alması sonucu başından yaralandı.

Korkut Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kablan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kablan’ın naaşının otopsi işlemlerinden sonra alayda düzenlenecek törenin ardından Çorum’a gönderileceği bildirildi.