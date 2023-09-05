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Ahlatcı Çorum FK’da Başkan Oğuzhan Yalçın transfer görüşmeleri için Ankara’ya gitti.

Ligde evinde oynadığı iki maçında gol atamayan ve puan alamayan kırmızı siyahlı takımda Teknik Heyetin istediği iki mevki için Başkan Oğuzhan Yalçın dün Ankrara’ya giderek görüşmelere başladı.

Teknik Direktör Tahsin Tam basın toplantısında iki mevkiye transfer istediğini yönetime rapor ettiğini açıkladı ancak mevkiler konusunda ise bilgi vermedi. Başkan Oğuzhan Yalçın’ın Gençlerbirliği maçında da açıkça görülen eksikleri gidermek için dün Ankara’ya giderek belirlenen isimlerle görüşmelere başladığı öğrenildi.

Kulüpten her hangi bir açıklama yapılmamasına karşın kırmızı siyahlı takımın bir orta saha ve bir forvet arayışında olduğu öğrenildi. Başkan Oğuzhan Yalçın’ın bu iki mevkiye transfer için Ankara’da yapacağı görüşler sonunda transferleri hafta sonuna kadar bitirerek milli takım arasında takıma adaptasyonlarını tamamlamayı amaçlıyor.

Başkan Oğuzhan Yalçın’ın yapacağı bu iki transfer içinde bütçe çalışması yaptığı ve görüşmelerinin bu alanda da devam ettiği öğrenildi.