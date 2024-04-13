Ahlatcı Çorum FK Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, Altay-Çorum FK maçını anlatan TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan'a tepki gösterdi.

Maç içerisinde sürekli Altay'ı öven, Çorum FK'yı küçümser yorumlar yapan Arıkan'a tepki gösteren Başkan Yalçın;

“Altay karşısında elde ettiğimiz galibiyetle hedefimize bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ancak görünen o ki, Çorum Futbol Kulübü'nün başarısı birçok kesimde rahatsızlık yarattığı gibi TRT spikeri Erdoğan Arıkan için ayrı bir rahatsızlık konusu olmuş. Altay, Türk futbolunun köklü camialarından bir tanesidir. Bu köklü takımın küme düşmüş olması üzücü bir durum olmasına karşın, ne var ki 90 dakika boyunca küme düşmüş bir takımı öve öve bitiremeyen Erdoğan Arıkan, daha ligdeki ilk yılında önemli başarılara imza atan kulübümüzü görmezden gelip yaptığı yorumlarla küçümser bir tavır sergilemesi kabul edilebilir bir durum değildir.

TRT gibi devletin bir kanalında tarafsız bir şekilde maç anlatması gereken birinin hemen her fırsatta 'Çorum fobisini' dışa vurması bilinç altındaki 'Altay sevgisinden mi?' yoksa 'Çorum nefretinden mi?' kaynaklandığını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bundan sonraki süreçte bu tip söylem ve tavırların devam etmesi durumunda tepkimizin daha sert olacağını belirtir, başta Erdoğan Arıkan olmak üzere aynı düşünceye sahip kim varsa hadlerini aşmamaları gerektiğini üzerine basa basa vurgulamak isterim.” ifadelerini kullandı.