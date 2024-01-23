Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Giresunspor maçının ardından yaptığı paylaşımda ‘Artık sıra sende Çorumum’ dedi.

Cuma akşamı Giresunspor deplasmanında 3-0 galip gelerek puan sıralamasındaki çıkışını sürdüren Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın maçın hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stad’ında takam kaptanı olarak futbol oynadığı dönemden bir fotoğraf ile birlikte ‘Artık sına sende Çorumum !!! mesajı paylaştı.

Bu paylaşımın altına çok sayıda Çorum FK taraftarları tüm şehri cumartesi günü oynanacak Göztepe maçına davet ederek başkana destek verdiler.