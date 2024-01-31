Ahlatcı Çorum FK pazar günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde tesis sahasında yaptığı antrenmana sakatlığı devam eden Masis katılmazken Atakan Cangöz ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

Bu iki futbolcunun da pazar günü Gençlerbirliği maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

Hafif ağrıları olduğu için tedbir amaçlı çalışmaya çıkmayan Thomas, Geraldo ve Ozan Sol’un ise hafta sonu takımlarındaki yerlerini alması bekleniyor.

Kırmızı siyahlı takımın ısınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas ile devam etti.

Kısa süren bir koordinasyon çalışmasının ardından takımı üçe ayıran teknik heyet yarı sahada kalesiz maç yaptırdı.

İki takım yarı sahada kalesiz maç yaparken diğer takım kenarda düz koşu yaptı.

Dönüşümlü olarak yarı sahada yapılan bu çalışmada futbolcuların morallli ve neşeli oldukları gözlendi.

Ahlatcı Çorum FK Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışla ile sürdürecek.