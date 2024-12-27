Ankara’da yapılan Liseli Gençler Bowling grup birinciliğine Çorum damga vurdu.

Erkeklerde ilk iki sırayı Çorum okulları Şehit Erol Olçok Anadolu İHL ile Mehmetçik Anadolu Lisesi alırken genç kızlarda ise Özejder Sosyal Bilimler Lisesi ikinci olarak Samsun’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında mücadele etmepe hak kazandılar.

23-25 Aralık tarihleri arasında Ankara’da yapılan Liseli Gençler Bowling grup birinciliğinde bayanlarda 12 erkeklerde ise 14 okul mücadele etti.

Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi idareci Murat Kepçe antrenör Hakan Çıtak yönetiminde Volkan Özdemir, Beytullah Çelikbaş, Abdurrahman Cam, Muhammed Sefer Tekmen, Ahmet Yasin Güleç ve Mert Polat’’dan kadrosu ile ilk oyunda 707 ikincioyunda 659 ve toplamda 1366 puanla takım birinciliğini kazandı ve final biletini aldı.

Mehmetcik Anadolu Lisesi İdareci Ömer Altuntozu ve antrenör Halil Geylan yönetiminde Kerem Ahıshalı, Buğra Can Sarı, Baran Milağ, Salih zun, Muhammed Enes Sütcü ve Enes Dalkıran’lı kadrosi ile 1. Oyun’da 581 ikinci oyunda 619 puan toplamda ise 1366 puanla grup ikincisi olarak finallere katılmaya hak kazandı.

Bayanlarda ise Özejder Sosyal Bilimler Lisesi İdareci Ahmet İlhan antrenör Ferhat Armutcu yönetiminde Yağmur Çeten, Ravza Gülsüm Kızılcinli, Ecrinsu Veldet, Aybekü Ecem Maraş, Ceylin Erdoğmuş ve Zümra Eren’li kadrosu ile ilk oyunda 576 ikinci oyunda 456 toplamda ise 1032 puanla Kahramanmaraş okulunun 1045 puanlı arkasından ikinci olarak final biletini almayı başardı.

Üç okulumuz 3-6 Şubat tarihleri arasında Samsun’da yapılacak olan Liseli Gençler Bowling Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.