Ahlatcı Çorum FK ligin 28. hafta maçında bugün saat 14’de Aktepe Stad’ında Keçiörengücü deplasmanında galibiyet arayacak.

Kırmızı siyahlı takım bugün kazanarak play-off yolunda avantajını artırmak istiyor.

Dört maçlık bir çıkışın ardından lige verilen iki haftalık milli ve yerelseçim arası nedeni ile bu ivmeyi bugün Keçiörengücü deplasmanında kazanarak kaldığı yerden devam ettirmamacında.

Kırmızı siyahlı takımda bu maç öncesi uzun süredir sakatlığı devam eden Atakan Cangöz dışında eksik bulunmuyor.

Lige verilen arada sezon boyunca devamlı forma giyen futbolcular dinlenme imkanı buldular.

Kırmızı siyahlı takım bugün kazanarak üçüncülük şansını artırarak devam ettirmek istiyor.

Ev sahibi Keçiörengücü takımı ise iddialı başladığı sezonda kötü gidişin ardından takımın başına geçen sezon kırmızı siyahlı takımla şampiyonluk yaşayan Tahsin Tam ile anlaştı.

Tecrübeli teknik adam ile çıkış yakalayan ve altsıralardan uzaklaşan Keçiörengücü ligin kalan haftalarında korkulu rüya görmemek için bugün evinde kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Bugün saat 14’de Keçiören Aktepe Stad’ıanda Keçiörengücü ile Ahlatcı Çorum FK arasındaki maçı Tekirdağ bölgesi hakemili Mehmet Ali Özer yönetecek.

Maç TRT AVAZ ve Bein Sports kanallarından canlı olarak yayınlanacak.