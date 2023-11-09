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Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesinde Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla “Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Eser” adlı resim sergisi açıldı.

Serginin açılış kurdelesini İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek keserken, sergiye Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ile veliler ve öğrenciler katıldı.

Sergide farklı teknikler kullanılarak yapılan 100 eser yer alıyor.

Sergiyi gezen ve eserler hakkında bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek serginin hazırlanmasında emeği geçen Görsel Sanatlar öğretmenleri Füsun Eren Yılmaz ve Alper Türkyılmaz’a çiçek verirken emeği geçen herkese de teşekkür etti.