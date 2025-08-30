Türkiye genelinde 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda (SYDV) çalışan yaklaşık 10 bin işçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine greve çıktı.

Çorum'un Bayat ilçesinde de greve başlayan işçiler haklarını istiyor.

Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sürecinde müzakerelerde anlaşma sağlanamaması üzerine Koop-İş Sendikasının aldığı grev kararı neticesinde Bayat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda görev yapan kamu işçileri sabah saat 9.00'da işyerlerinin önünde grev yapmaya başladı.

Yapılan açıklamada, TÜRK-İŞ ile Kamu işveren tarafı arasında imzalanan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında Koop-İş Sendikası ve İşveren arasında sürdürülen ve yaklaşık 10 bin SYDV işçisini ilgilendiren sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandığı ve ocak ayından beri ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadığını, enflasyon karşısında ücretlerinin eridiği belirtildi.