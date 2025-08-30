Arca Çorum FK ligde dördüncü hafta maçında yarın Keçiörenücü ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde ilk üç maçını kazanarak liderlik koltuğundaki yerini sağlama alan Çorum FK Keçiören maçınıda kazanarak hem yoluna kayıpsız devam etmek hemde rakiplere göz dağı vermeyi sürdürmek istiyor.

Yarın saat 16.30’da Ankara Aktepe Stad’ında oynanacak maçta Çorum FK’da sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta evinde Sarıyer karşısında ilk yarıdaki güzel futbolu ile öne geçen ancak ikinci yarıda inanılmaz kötü bir futbol ortaya koyan ve son saniyede penaltı golü ile kazanan kırmızı siyahlılar bu maçta aynı hatayı tekrar etmek istemiyor.

Ev sahibi Keçiörengücü ise ligde ilk iki maçta topladığı dört puanın ardından geçen hafta Boluspor’a İstanbul’da 2-1 yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Eflatan Beyazlılar geçen hafta kaybettikleri puanları Çorum maçını kazanarak telafi etmek amacında. Hafta içinde geçen sezonki golcüsü Diouf ile yeniden anlaşan Keçiörengücü hücum gücü iyice artırdı.

Çorum FK taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği maçta konuk tribün bölümünü kırmızı siyahlı taraftarlar doldurdu.

Taraftar desteğini arkasına alacak olan Çorum FK tüm hesapları galibiyet üzerine yapıyor.

TRTspor ve Bein Sports2 kanalından canlı yayınlanacak. Maçı İzmir bölgesi hakemi Reşat Onur Coşkunses yönetecek.