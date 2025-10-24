Bayat ilçesinde uzun süredir yürütülen çalışmaların ardından Sanayi Sitesi İşyeri Tapu Teslim Töreni ve modern mezbahanenin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar ile birlikte çok sayıda vatandaş ve esnaf katıldı.

Törende konuşan Milletvekili Ahlatcı, Bayat için gurur verici bir güne tanıklık ettiklerini belirterek, uzun süredir takip ettikleri ve her aşamasında büyük emek verdikleri projelerin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ahlatcı, sanayi sitesindeki esnafın tapularına kavuşmasının üretim ve emeğin bereketini artıracağını, yeni mezbahanenin ise hem hijyen standartlarını yükselteceğini hem de ilçenin ekonomik canlılığına katkı sağlayacağını ifade etti.

Bayat’ın kalkınması adına çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Ahlatcı, “280 milyon liralık Bayat Çayı Islah Projesi için Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. Kıymetli hemşehrilerimize söz verdik; bu önemli yatırımı da Bayat’ımıza kazandıracağız.” dedi

Milletvekili Ahlatcı, projelerin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, DOKAP Başkanlığı’na ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

“Bayat’ımız için, Çorum’umuz için, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.” diyen Ahlatcı, yatırımların ilçeye hayırlı olmasını diledi.