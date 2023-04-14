HALİL ÖZTÜRK

Şampiyonluk yolunda kritik yedi haftaya giren Çorum FK yarın Bayburtspor ile oynayacağı maçın provasını Şehir Stadyumu'nda yaptı.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde yapılan çalışmaya sakatlıkları devam eden Ozan Sol, Muhammed Mustafa ve Berkay Can dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketlerinin ardından iki grup yarışma formatında bir oyun oynatan teknik heyet ardından saha kenarında çabuk kuvvet hareketleri daha sonra ise üç gruplu beşe iki pas çalışması yapıldı

. Bu çalışmanın ardından Teknik Direktör Tahsin Tam saha ortasında futbolcuları toplayarak Bayburtspor maçının oyun taktiğini anlattı.

Futbolculara rakip hakkında bilgiler veren Tam daha sonra taktik çalışmaya geçti.

Taktik çalışma sırasında Tahsin Tam oyunu durdurarak futbolculara uyarılarda bulundu. Çalışmayı Başkan Oğuzhan Yalçın, Başkan Yardımcısı Yılmaz Özkul, yönetim kurulu üyeleri Tuğrul Topuz, Mustafa Ercan da izledi. Kırmızı Siyahlı takım bu çalışma ile Bayburtspor maçının hazırlıklarının Çorum etabını tamamladı.