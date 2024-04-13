Çorum C Klasman Hakemi Celal Bayraklı’ya Iğdırspor-Belediye Derincespor maçında görev.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre yarın saat 15’de Iğdır Şehir Stad’ında Alagöz Holding Iğdırspor ile Belediye Derincespor takımları arasında oynanacak maçı Karabük bölgesi hakemi Taner Tuncer yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleri ise Ordu’dan Metin Yalçın ve Kayseri’den Furkan Ulu.

Maçta dördüncü hakem olarak ise ilimizden Celal Bayraklı görev yapacak.

Maçın gözlemcisi ise Ali Şükrü Beldüz.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Iğdırspor 64 puanla üçüncü sırada bulunurken ligde kalma mücadelesi veren Belediye Derincespor ise 33 puanla 15. sırada bulunuyor.