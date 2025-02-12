CHP önceki dönem Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi’nin dedesi, Hasanoğlan Köy Enstitüsü mezunu, emekli öğretmen Bayram Akkaya (90) son yolculuğuna uğurlandı.

İnşaat Mühendisi Atila Akkaya, Avukat Ertala Akkaya, Maliye Müfettişi Ayla Akkaya’nın babaları, CHP Belediye Meclisi Üyesi Ezgi Eşmen Tüfekçi, Avukat Deniz Akkaya ve CHP önceki dönem İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi'nin dedeleri Bayram Akkaya, yaşlılığa bağlı olarak yaşadığı rahatsızlık sonucu evinde vefat etti.

TORUNU GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KAZADA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bayram Akkaya, aynı zamanda; geçtiğimiz günlerde Amerika’da geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu genç yaşta hayata veda eden ve Çorum’da toprağa verilen mimar Ege Akkaya’nın da dedesi idi.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenine ardından Büyükdivan köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ve çok sayıda vatandaş katıldı.