Çorum İl Özel İdaresi’nde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen bayramlaşmaya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları Necat Yazıcı ve Mustafa Algül, Yol-İş Samsun 2 Nolu Şube Genel Sekreteri Ahmet Özdemir, birim müdürleri ve personel katıldı.

Selamlama konuşması yapan Yol İş Samsun 2 Nolu Şube Genel Sekreteri Ahmet Özdemir, işçilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek herkesin bayramını kutladı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak ise yaptığı konuşmada, tüm personelin bayramlarını tebrik ederek bayramların birlik ve beraberlik gibi manevi duyguları öne çıkardığını söyledi.

Konuşmasında iş sağlığı ve güvenliği konularında azami titizlik gösterilmesine vurgu yapan Cıplak, Çorum’da oldukça geniş ve zorlu bir bölgede özverili şekilde çalışma yapan personele teşekkürlerini iletti ve yeni çalışma sezonunda başarılar diledi.

Konuşmaların ardından İl Özel İdaresi personeliyle tek tek bayramlaşılırken, şeker ve kolonya ikramında bulunuldu.