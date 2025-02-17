Büyük Birlik Partisi(BBP) Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Fehmi Güney, gazetemizi ziyaret etti. Ziyarette gündeme dair açıklamalarda bulunan Güney, DEM Parti'nin Irak'ın kuzeyinde Barzani yönetimi ile yaptığı görüşmeye tepki göstererek, “Türkiye’nin meselesini sen hangi hakla, hangi sıfatla ve hangi yetkiyle başka bir ülkenin politik aktörleriyle görüşüyorsunuz? Bu sürece yekten karşıyız” dedi.

BBP İl Başkanı Özkan Yandım, Merkez İlçe Başkanı Koray Mustafa Tutkun, Alperen Ocakları İl Başkanı İnan Aktaş, Uğurludağ İlçe Başkanı Adem Yıldırım, İskilip İlçe Başkanı Hasan Alim, Osmancık İlçe Başkanı Yaşar Kavaklı, Düvenci Belde Teşkilat Başkanı Yusuf Zorlu ve İl Başkan Yardımcısı Mustafa Bozkurt ile gazetemizi ziyaret eden Fehmi Güney, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüştü.

Konuşmasına gazetemizin 35. yıl dönümünü kutlayarak başlayan Fehmi Güney, gündeme dairde açıklamalarda bulundu.

‘BAĞIMSIZ FİLİSTİN KURULMADAN BÖLGEYE BARIŞ GELMEZ’

ABD başkanı Trump'ın Gazze planına tepki gösteren Güney, “Trump'ın Gazze’ye dair dile getirdiği planın, dünya devletleri tarafından da kabul edilmesi mümkün değildir. İsrail’de bile, henüz aklını kaybetmemiş insanlar tarafından, planın, “bölgede çatışmaları ve istikrarsızlığı tırmandıracağı”, “uluslararası hukuk ve teamülleri açıkça ihlal ettiği”, “gerçekçi olmaktan uzak olduğu” yönünde yorumlarla karşılaşıyoruz. Çok sayıda uzman, Trump’ın açıklamalarını, ateşkes sonrasında güçlenen “iki devletli çözüm” ihtimalinin önünü kesmek olarak değerlendirdiler. Bağımsız bir Filistin devleti dışında hiçbir çözüm mümkün ve gerçekçi değildir. Filistin’i, kardeşlerimizi desteklemeye, devam edeceğiz. Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin kurulmadan bölgeye barışın gelmesi mümkün değildir” dedi.

‘HİÇBİR ÖRTÜ PKK’NIN GÜNAHLARINI GİZLEMEYE YETMEZ’

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarpıtılmasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Güney, şunları söyledi: “Geçmişte "PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen" DEM'li sözde belediye başkanının görevinden alınması hukuki olarak doğru bir 1 uygulamadır. Aksini iddia edenler ve karşı çıkanlar ya gafildir, ya terör örgütü mensubu-sempatizanı ya onların dostu ya da işbirlikçileridir. Konuyu 'demokrasi' kelimesiyle izah etmeye çalışacaklara bir cümleyle cevap vermek istiyorum; demokrasi cinayet işleme hakkı değildir. Kimse tarihin en alçak suç örgütünün günahlarını demokrasi paravanının arkasına saklamaya çalışmasın. Hiçbir örtü, PKK'nın günahlarını gizlemeye yetmez.”

'HANGİ YETKİYLE TÜRKİYE'NİN MESELESİNİ BAŞKA BİR ÜLKENİN AKTÖRÜYLE GÖRÜŞÜYORSUNUZ?

DEM Parti'nin Irak'ın kuzeyinde Barzani yönetimi ile yaptığı görüşmeye de tepki gösteren Güney, “Hayırdır efendiler, Türkiye’nin meselesini sen hangi hakla, hangi sıfatla ve hangi yetkiyle başka bir ülkenin politik aktörleriyle görüşüyorsunuz? Sen bu bağın üzümü müsün, yoksa komşunun bağına dal mı uzatıyorsun? Komşunun bağına dal uzatırsan o dalı ya komşu keser, ya biz keseriz. Barzani ve hele hele Talabani kim oluyor ki, örgüt üzerinde bu kadar etkili olduklarına inanarak bu görüşme trafiğini yapma ihtiyacı hissediyorsunuz? Biz Büyük Birlik Partililer, Alperenler olarak bu sürece yekten karşıyız ve sizi uyarıyoruz: "Kem aletle kemalat olmaz!" Bu yanlıştan ivedilikle dönülmelidir” diye konuştu.