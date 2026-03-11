APP plaka adı verilen sahte plakalara yönelik para cezasının artmasının ardından sürücüler plaka basım merkezlerinin önünde kuyruklar oluştu. Araç sahipleri, plakalarını, sahte olduğu endişesiyle değiştirmeye başladı. Ancak, bu plakaların bazıları şoförler odası tarafından verilen plakalardı ve bu durum karışıklık yarattı. İnternetten alınan ve yasa dışı şekilde basımı gerçekleştirilen APP plakalarla bu plakalar karıştırılmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı, karmaşayı gidermek için karar aldı ve 27 Şubat'tan sonra, damgalı, mühürlü, şoförler odası tarafından verilmiş plakalara kesilen cezaları iptal etti. Yani 4 bin liralık para cezaları iptal edildi. Sahte plakalar için kesilen 140 bin liralık cezalar ise iptal edilmedi. Yeni trafik yasasının uygulanmasına ise devam edilecek.

KESİLEN CEZALAR İPTAL EDİLDİ

İçişleri Bakanı Çiftçi'nin talimatıyla 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi. Karara göre, yetkilendirilmiş kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılan ve mühürlenerek vatandaşlara verilen plakalar, kanunda belirtilen standartlar dışında dahi olsa cezai işleme konu edilmeyecek. Şoförler odasının kalın rakam ve harfli plakaları tamamen sahte olan benzer görünümdeki APP plakalar ile karıştırılıyordu. Araç sahipleri, APP plakaya benzer bu resmi plakalar nedeniyle endişe yaşıyordu.

Alınan son kararla, yetkili kuruluş tarafından basılan ve mühürlenen plaka ekleme veya değişiklik yapılması durumunda 4 bin lira idari para cezası uygulanacak.