Büyük Birlik Partisi (BBP) İskilip İlçe Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Hasam Alim güven tazeledi.
Kongreye BBP Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Fehmi Güney, BBP İl Başkanı Av. Özkan Yandım, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Koray Tutkun ve partililer katıldı.
Divan oluşturulmasının ardından kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.
Konuşmaların ardından da seçime geçildi.
Tek liste halinde gidilen seçimde Hasam Alim yeniden ilçe başkanlığına seçildi.
Yeni yönetim şu isimlerden oluştu:
• Harun Yüksel
• Bekir Tabur
• Suat Yüksel
• Engin Şahin
• Emir Parlak
• Mustafa Cebeci
• İlker Arslan
Muhabir: Yüksel Basar