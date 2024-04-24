Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Av. Özkan Yandım, İl Başkan Yardımcısı Mustafa Bozkurt, Merkez İlçe Başkanı Koray Tutkun ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

BBP İl Başkanı Av. Özkan Yandım, Başkan Aşgın’a yeniden seçilmesinden dolayı hayırlı olsun dileyerek, seçim döneminde tüm konuşmalarında kurucu liderleri Muhsin Yazıcıoğlu’nu anmasından dolayı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

BBP Çorum İl Başkanı Av. Özkan Yandım, seçimde samimi olarak Cumhur İttifakını desteklediklerini ve bu inanç ve gayretle Cumhur İttifakının kazandığını dile getirerek, tüm teşkilatlarına gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Meclis üyesi adaylarının kazanmasını ve mecliste BBP’nin de temsil edilmesini çok istediklerini kaydeden Yandım, önümüzdeki dönemde BBP'nin yerelde veya genelde temsil edilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Seçim değerlendirmesi de yapan BBP Çorum İl Başkanı Av. Özkan Yandım,

“Büyük Birlik Partimiz yerel seçimlerde büyük bir başarı gösterip 1’i il (Sivas) olmak üzere toplam 27 belediye kazanarak büyük bir başarı elde etti. İl Genel Meclisi oylarında da 2019 yerel seçimlerine göre % 350 civarında artış gösterdi.

Önümüzdeki seçimlerde BBP’nin Çorum'da temsil edilmesi için şimdiden çalışmalara başladık ve temsil edileceğine inanıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da seçim çalışmalarında her daim yanlarında olan tüm desteklerini seçim boyunca gösteren BBP teşkilatına teşekkür etti.