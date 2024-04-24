Çorum’da havaların mevsim normallerinin aksine sıcak ve kurak gitmesi sebebiyle Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yağmur duası etkinliği düzenledi.

Etkinlikte yağmurun yağması ve bereketin çok olması için eller semaya kaldırıldı.

Çorum’da bu yıl yağışların az olması ve kuraklık nedeniyle çiftçi zor durumda. Bu kapsamda Ziraat Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen yağmur duası etkinliğinde yüzlerce çiftçi katıldı.

Hıdırlık’ta öğle namazına müteakip düzenlenen yağmur duası etkinliğine protokolün ilgisi de yoğun oldu. Etkinliğe Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Eski Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir etkinlikte yaptığı konuşmada; “Bahar döneminde bol yağmur yağması vermesi ve ürünlerimizin bol olmasını yüce Allah’tan diliyoruz.” dedi

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise çiftçilerimiz her zaman başımızın tacı oldu olmaya da devam edecek. Bereketli topraklarımız yağmura susadı, bu anlamda bu güzel etkinlikte bizi bir araya getirdiği için Ziraat Odası Başkanımız Adem Özdemir’e teşekkür ediyorum. Rabbimden niyazımız; ‘gökten rahmetini, yerden bereketini esirgemesin’ ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak İl Müftü Vekili Adem Aygül tarafından yağmur duası yapıldı ve hep birlikte eller semaya kalktı.

Etkinliğin sonunda yemek ikramı yapıldı.