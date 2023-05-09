HURŞİT BOZKURT

Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum Milletvekili Adayı Fehmi Güney, Uğurludağlılar Derneği’ni ziyaret etti.

14 Mayıs’ta yapılacak olan milletvekilliği seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdüren BBP Adayı Fehmi Güney, Dernek Başkanı Mustafa Köse, Dutpınar Dernek Başkanı İlhan Deveci, Belkavak Derneği Başkanı Halil Yıldız, Gökçeağaç (Karavdar) Dernek Başkanı ve Mamak Çorumlular Federasyonu Başkan Vekili Şakir Karaca, Mamak Çorumlular Federasyonu Başkan Yardımcısı Duran Ekri, Torunlar eski Dernek Başkanı Selahattin Yıldırım, Pursaklar Sosyal Güvenlik Müdürü ve Uğurludağ Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Karanfil Uyar ve dernek üyeleri ile bir süre görüştü.

‘ÖNCELİĞİMİZ ERDOĞAN’

BBP olarak mecliste grup kurarak, vatandaşları en güzel şekilde temsil edeceklerini belirten Fehmi Güney, “Ülkemizin bekası istiklali ve istikbali için, vatanın bölünmez bütünlüğünü muhafaza edebilmek için önceliğimizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi gerekiyor. Büyük Birlik Partisi olarak mecliste grup kurarak vatandaşlarımızı en güzel şekilde temsil edeceğiz inşallah” dedi.

‘MUTLU BİR ÇORUM’

Mutlu ve yaşanılır bir Çorum arzu ettiklerini vurgulayan Güney, doğrudan asla ayrılmayacaklarını ifade ederek, misafirperverliklerinden dolayı tüm dernek yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür etti.