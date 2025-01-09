2025 bedelli askerlik ücreti, askerlik görevlerini bedelli olarak tamamlamak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyordu.

Yeni bedelli askerlik ücreti, Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması sonrasında belli oldu.

Memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik ücreti, ocak ayı itibarıyla güncellendi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2024 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan yüzde 19,31'lik zamla birlikte, bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 TL'den 217 bin 871 TL'ye yükselmişti.



2025 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücretinin 243 bin 13 TL oldu.

MSB DUYURDU

MSB açıklaması şu şekilde; "Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı; Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre iki yüz kırk üç bin on üç lira kırk dört kuruş (243.013,44 TL) olmuş, 7 Ocak’tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır."