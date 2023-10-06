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Çorum Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde inşaatı yarım kalan Bedesten’in tamamlanması için bugün yeniden ihale yapıldı.

Yüzde 70’i tamamlanan Bedesten’in geri kalan kısmının tamamlanması için yaklaşık maliyet olarak 73 milyon 144 bin TL olarak açıklanırken, ihaleyi 73 milyon lira teklif veren Aytekin İnşaat’ın aldığı öğrenildi.

İhalenin sonucu önümüzdeki günlerde başkanlık makamının onayının ardından açıklanacak.

BÜYÜK ORANDA TAMAMLANDI

Bedesten inşaatının büyük oranda tamamlandığını belirten Başkan Aşgın, “Sadece bina kısmı değil, hemen yan tarafta küçük bir meydanımız olacak. Bu meydanın alt katında otopark olacak. Şehrin hemen merkezinde Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde 211 araçlık iki katlı otoparkımızı da tamamlıyoruz.” dedi.

Bedesten inşaat çalışmalarının 2021’da başladığını dile getiren Başkan Aşgın, işi alan müteahhit firmanın yükümlülüklerini yerine getirememesi edeniyle sözleşmeyi fesih ederek yeniden ihaleye çıktıklarını hatırlattı. Başkan Aşgın “2023 yılı Ocak ayında yer teslimini yaptık. Yeni firmamız bedesten inşaatının kabasını bitirecek şekilde çalışmalarını tamamladı.” dedi.

25 İŞ YERİ, 211 ARAÇLIK OTOPARK

Bedesten’in 75 m2’lik 25 adet işyeri ve 211 araçlık yer altı otoparkından oluşacağını belirten Başkan Aşgın, “Önünde geniş bir meydan, avlunun ortasında fıskiyelerimiz, tarihi revaklar, 75 m2 büyüklüğünde 25 tane de iş yerimiz olacak. Altta da 211 araçlık 2 katlı otoparkımız var. Bedesten Çorum Park’la beraber adeta Gazi Caddesi'yle birleşmiş güzel bir meydan olacak.” dedi.