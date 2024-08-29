Çorum Belediyesi'nin yapımını tamamladığını duyurduğu Bedesten Yeraltı Otoparkı 30 Ağustos 2024 Cuma günü açılıyor.
Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde 12 bin 500 m2 alan üzerine inşa edilen Bedesten'de 25 işyeri ile 211 araçlık yeraltı otoparkı bulunuyor.
Bedesten'in tamamlanması ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda konser düzenlenecek.
Şarkıcı Resul Dindar, Bedesten önünde oluşturulan mini meydanda 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında saat 21.30'da konser verecek.
Editör: Çorum Hakimiyet