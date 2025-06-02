Çorum Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında bir konsere daha imza atıyor.

Bedesten Akşamları’nda Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sahne alacak. Türk Halk Müziği severleri bir araya getirecek olan konser, 4 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 20.30’da gerçekleştirilecek.

Tarihi dokusuyla şehre estetik bir atmosfer kazandıran Bedesten'de düzenlenecek konserde, Şef Arif Sadeçolak yönetimindeki Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından Anadolu’nun dört bir yanından derlenen birbirinden güzel türküler seslendirilecek.

Tüm vatandaşları konsere davet eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Kültür ve sanatla yoğrulmuş bir şehir hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bedesten gibi tarihi bir mekânda halk müziğimizin eşsiz ezgilerini hep birlikte dinlemekten büyük mutluluk duyacağız. Tüm hemşehrilerimizi türkü dolu bu özel geceye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.