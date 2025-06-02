Nesine 2. Lig Play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz sona maçta Vanspor FK penaltı atışlarıyla Batman Petrolspor'u 5-4 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Nesine 2. Lig play-off finalinde Artı Değer Vanspor, Batman Petrolspor'u penaltılar sonucu 5-4 yenerek Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Karşılaşmanın ilk 90 dakikasında gol olmayınca maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca maç penaltılara kaldı.

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Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Artı Değer Vanspor Trendyol 1. Lig'e çıktı.

Editör: Çorum Hakimiyet