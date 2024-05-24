Çorum Belediyesi’nin Han Sohbetleri etkinliğinin bu haftaki konuğu Yazar Bekir Develi oldu.

Kültür, sanat etkinliklerini sürdüren Çorum Belediyesi Yazar Bekir Develi’yi Çorumlularla buluşturdu. Bekir Develi ‘Kudüs Bizim Neyimiz Olur?’ konulu sohbetiyle Han Sohbetleri buluşmalarının bu haftaki konuğu oldu. Kudüs'ün tarihsel, kültürel ve manevi önemi anlatan Develi, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın Müslümanlar için önemine değindi.

Katılımın yoğun olduğu programı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da izledi. Program sonunda, Bekir Develi'ye hediye takdim eden Başkan Aşgın “Kıymetli yazarımız Bekir Develi'ye ve Veli Paşa Hanı'nı dolduran tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Bekir Develi söyleşinin ardından sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.