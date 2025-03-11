Türk hat sanatının usta isimlerinden Hattat Bekir Er ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Hat Sergisi", Çorum Belediyesi Sanat Galerisi ve Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu. Serginin açılış törenine Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Serginin açılışında konuşan Hattat Bekir Er, “Geçmişten günümüze adeta bir miras olan taşınan Türk hat sanatına değer vererek bu sergiyi sanatseverlerle buluşturmamıza vesile olan kıymetli belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan'dan Teşekkür ve Hediye

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da Hattat Bekir Er ve öğrencilerine her biri birbirinden kıymetli hat eserleri için teşekkür etti. Candan, Er'e bir teşekkür belgesi ve şehrin simgesi olan saat kulesi maketini hediye etti.

Sergi 10 Gün Boyunca Ziyarete Açık Olacak

Sergi, 21 Mart’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.