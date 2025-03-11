Çorum'da Mehmet Akif Ersoy Caddesi 19.Sokak, Bağcılar 71.Sokak ve Mahmutevler'e Aile Sağlığı Merkezi kurulacak.

Bu kapsamda Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, ilk olarak proje ihalesi aşamasına gelen 4 Aile Hekimliği Birimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu projesinin yapılacağı Mehmet Akif Ersoy Cad. 19. Sokak'taki arsada incelemelerde bulundu.

Zehir ardından Sağlık Bakanlığı makro planında bulunan 6 Aile Hekimliği Birimli Bağcılar Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun kurulacağı Bağcılar 71. Sokak'ta incelemelerde bulundu ve arsayı yerinde değerlendirerek tahsis için gerekli işlemlerin başlatılmasını kararlaştırdı.

Zehir, Yine makro planda bulunan 6 Aile Hekimliği Birimli İkbal Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu için yer temini konusunda Mahmutevler mevkiinde çalışmaların hızlandırılacağını açıkladı.

İncemeler kapsamında ayrıca Prof. Dr. Sinan Zehir, Bağcılar bölgesinde acil vakalara ulaşım süresini kısaltmak ve hastalara daha etkin müdahalede bulunmak için 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açılacak binada yapım ve tadilat çalışmaları yerinde gördü.

Zehir'e incelemelerde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal ve Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım eşlik etti.