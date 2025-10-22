Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Silmkent’te tamamlanan asfalt çalışmalarını incelerken, 2025 yılının ilk 10 ayında 85 bin ton asfalt serim işlemi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Fen İşleri Müdürü Yunus Emre Bölükbaş ile birlikte tamamlanan ve trafiğe açılan Silmkent yolunda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ilçe belediyelerine de asfalt desteği sağladıklarını dile getirdi.

Başkan Aşgın, “2025 yılı asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte çalışmalara başladık. Ana caddeler başta olmak üzere şehrimizin ihtiyacı olan, hemşehrilerimizin trafikte rahat ve daha konforlu ulaşım sağlamaları adına asfalt serim işlemleri gerçekleştiriyoruz. Asfalt sezonun bitimine az bir süre kala Silmkent bölgemizde bin 600 metre uzunluğunda 4 şerit olan yolda alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 5 bin 500 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından da yol çizgi çalışmaları tamamlandı. Asfalt sezonunun açılmasının ardından bu zamana kadar ilimiz genelinde 85 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik. Hava şartlarına bağlı olarak 10 bin ton asfalt serim işlemi daha gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Büyükşehir olmamamıza rağmen ilçe belediyelerimize de asfalt desteği sağladık sağlamaya da devam edeceğiz. Bunun yanı sıra Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 2025 yılı başından bu zamana kadar 70 bin metrekare tretuvar çalışması gerçekleştirdi. Hemşehrilerimizin daha konforlu yollarda, kaldırımlarda seyahat edebilmeleri için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.