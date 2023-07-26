Çorum Belediyesi, yayınladığı son ilanla farklı mesleklerden personel alacağını duyurdu. Peki şartlar neler, başvurular nasıl yapılacak? İşte kadro dağılımı, başvuru adresi ve ayrıntılar.
2023 ÇORUM BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Alım yapılacak meslekler ve kişi sayıları şu şekilde;
Aşçı Yardımcısı 3 kişi, Asfalt İşçisi 2 kişi, Bekçi 1 kişi, Bekoloder Operatörü 6 kişi, Beton Santrali Operatörü 2 kişi,
Bilgisayar Mühendisi 1 kişi, Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Elemanı 2 kişi, Bisiklet Tamircisi 1 kişi,
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı 1 kişi, Dış Lastik Tamircisi 1 kişi, Elektrik Tesisat Ustası 6 kişi, Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) 2 kişi,
İnşaat Boyacısı/Boyacı 5 kişi, İnşaat Ustası 4 kişi, Kamyon Şoförü 15 kişi, Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) 8 kişi, Konkasör Operatörü 1 kişi,
Makine Bakım ve Onarımcısı 2 kişi, Mobil Vinç Operatörü 1 kişi, Mobilyacı 4 kişi, Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 5 kişi,
Oto Fren Bakım Onarımcısı 1 kişi, Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı 2 kişi, Otomotiv Elektrikçisi 1 kişi,
Otomotiv Kaporta Ustası 1 kişi, Sıhhi Tesisatçı 4 kişi, Vidanjör Operatörü 1 kişi, Yağlayıcı ve Gresleyici (Gemi Makineleri Hariç) 2 kişi,
Yol Çizgi Operatörü 1 kişi, Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı 1 kişi, Yükleyici (Loder) Operatörü 2 kişi, Gençlik Lideri 2 kişi.
Çorum Belediyesi tarafından alım yapılacağı duyurulan kadrolara başvurmak isteyen adaylar, başvurularını 25-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında aşağıdaki link üzerinden yapabilecek.
https://cokis.com.tr/