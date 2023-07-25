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HURŞİT BOZKURT

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği(GGYD) Çorum Şubesi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle gazetemizi ziyaret etti.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen GGYD Çorum Şubesi Başkanı Özden Özkeser, Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

GGYD HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Ziyarette GGYD hakkında bilgi veren Özden Özkeser, Ankara merkezli derneklerinin 2003 yılında kurulduğunu belirterek, girişimci ruha sahip iş adamı, iş kadınlarından, kamu ve özel sektörde faaliyetlerini sürdüren üst düzey yöneticilerden oluşan ve 1000'e yakın üyesi ile ekonomiye ortalama yılda 6-7 milyar lira katma değer kazandıran ve toplamda 30 bin civarında istihdam yaratan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

GGYD’nin bugüne kadar çok çeşitli alanlarda ticari, sosyal ve kültürel projeler üreterek etkinlikler gerçekleştirdiğini aktaran Özkeser, “GGYD'nin öncelikli hedefi ülke geneline yayılan, daha geniş bir çatı altında bütünleşen güç birliğini oluşturmak ve Türkiye adını isminin önüne koyarak gücü ve dinamizmi ile Türkiye'nin önde gelen derneği olmaktır. Sık yaşanan ekonomik krizler, rant ekonomisi ve finansman kaynaklarının pahalılığından dolayı üretim yapmanın zorlukları gibi negatif etkenler, girişimcilik düşüncesine ve girişimciye engel olmaktadır. Bu zeminde GGYD, ancak daha kaliteli üretim ve etkin pazarlama ile dünya piyasalarına açılabilmenin mümkün olabileceği bilinciyle faaliyetlerine yön vermektedir.

Dernek üyeleri arasındaki sosyal ve ticari ilişkilerin gelişimi için etkinlikler düzenleyen, üyelerine çeşitli konularda seminerler vererek, yenilikleri takip eden, güncel gelişmeler üzerinde fikir alışverişlerinde bulunan bir dernekçilik düzeni oluşturan, Avrupa Birliği projelerini takip ederek üye ülkelerin sivil toplum kuruluşlarıyla partnerlikler geliştiren, Sosyal sorumluluklarının bilincinde projeler üreterek uygulayan, cumhuriyet değerlerine ve demokrasi kültürüne sahip bir dernektir” dedi.

150 ÖĞRENCİYE BURS

Özkeser, ayrıca “Nilüferler Yetişiyor” projeleri kapsamında aylık 150 öğrenci burs verdiklerini de ifade ederek, “150 öğrenciden 50’si depremzede. Okulları bittikten sonra da öğrencilerin işe yerleşmelerinde öncülük ediyoruz” diye konuştu.

Ziyarette GGYD Yönetim Kurulu Üyeleri Nurcan Aşan, Eralp Armakan, Ahmet Büyükkurt, Melek Gizem Çataroğlu ve Naci Murat Servi de hazır bulundu.