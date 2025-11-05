Çorum'un Sungurlu ilçesinde Sungurlu Belediyesi 2 daimi asfalt işçisi ve 1 muhasebe yardımcı elemanı alımı yapacak.
İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana göre daimi olarak çalışacak 3 kişi için başvurular bugün sona eriyor.
Başvurular Sungurlu Belediyesi Hizmet Binası'na yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
-Erkek Aday aranmaktadır.
-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
-Askerlikle ilgisi bulunmamak
-Görevini yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.
-Görevinde tecrübeli olmak
-En az İlkokul mezunu olmak
-SGK'dan emeklilik hakkı kazanmamış olmak
